«Применять некому»: Чадаев о дронах-перехватчиках, кадрах и зонально-объектовой ПВО

На днях первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел тематическую сессию, посвященную развитию дронов-перехватчиков для борьбы со средне- и дальнобойными БПЛА камикадзе и использованию их в зонально-объектовой системе ПВО.
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