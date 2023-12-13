Политолог Шафир: Ближний Восток является надежным экономическим хабом для России

Ближний Восток является надежным экономическим хабом для России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир, комментируя недавний визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также встречу главы государства с лидером Ирана Эбрахимом Раиси в Москве.