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Яков Кедми: Диверсии в сердце России – новая норма?

Яков Кедми: Диверсии в сердце России – новая норма?

Что скрывается за взрывами мостов, ударами дронов по аэродромам и диверсиями на железных дорогах? Это просто эпизоды или симптом новой, куда более опасной фазы? И самое главное – означает ли это, что война уже пришла на территорию России по-настоящему, заставляя пересмотреть само ее видение конфликта с Украиной? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми.

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