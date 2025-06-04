Яков Кедми: Диверсии в сердце России – новая норма?

Что скрывается за взрывами мостов, ударами дронов по аэродромам и диверсиями на железных дорогах? Это просто эпизоды или симптом новой, куда более опасной фазы? И самое главное – означает ли это, что война уже пришла на территорию России по-настоящему, заставляя пересмотреть само ее видение конфликта с Украиной? На вопросы зрителей, читателей и эстонского журналиста Олега Беседина ответил бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми.