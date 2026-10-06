❗️Крыму проведут проверку всех управляющих компаний по инициативе Аксёнова Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о необходимости проверить деятельность всех управляющих компаний региона на предмет эффективности работы и взаимодействия с населением.
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