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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Свердловской области

Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Свердловской области

Для переодевания и обогрева участников купаний были предусмотрены отапливаемые палатки, а на улице организована работа полевых печей для приготовления горячего чая.

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