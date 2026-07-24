Исторические напёрстки Берусь за тему перестановок кроваток в гетманском борделе и смены девочек с изрядной долей брезгливости, но поскольку в избу-отвечальню почтовым голубём прислали великолепный вопрос с глубоким историческим подтекстом — на полноценную статью топку раскочегарю.
Хроники СВО: а теперь Михель фон Драпатый!
Комментарии
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Людмила Фирстова
евгений черкашин, Вы ещё раз прочитайте статью и внимательно
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1 м.
Катерина
Сложно сказать что там думают в хохляндии, но как только получили европейское бабло, тут же и начались передряги в верхах. Делёжка началась...
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1 м.
Катерина
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1 м.
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