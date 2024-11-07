Правящая элита Германии встревожена и паникует, так как на выборах президента США победил Дональд Трамп, а надежды на избрание Камалы Харрис не оправдались, несмотря на большую поддержку европейцев, которые не постеснялись вмешаться в американские выборы.
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