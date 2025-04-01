Лавров сообщил о «беспрецедентном уровне» российско-китайских отношений

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина всегда способствуют значительному укреплению российско-китайских отношений, которые в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.
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