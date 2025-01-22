Кайли Миноуг попыталась избавиться от одежды в новой фотосессии

Австралийская певица Кайли Миноуг попыталась избавиться от одежды на новой фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).