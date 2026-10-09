От уличного кэжуала до вечернего шика: что показали зарубежные дизайнеры на Московской неделе моды Московская неделя моды завершилась, но ее показы ещё долго будут вдохновлять.
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