В Тулу прибыла руководитель ФМБА Вероника Скворцова

В Тулу с рабочим визитом прибыла руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пригласил Веронику Скворцову и делегацию ФМБА России для обмена опытом, изучения успешных практик региона в развитии спорта, медицины, реабилитации, а также для дальнейшего укрепления взаимодействия ФМБА России с субъектом.