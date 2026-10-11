Экс-премьер Британии осудил США за смягчение санкций против российского топлива

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против решения Вашингтона ослабить санкции в отношении российского топлива и раскритиковал президента США Дональда Трампа за обвинения в адрес Владимира Зеленского.
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