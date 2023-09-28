Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Нужно ли существенное увеличение калибра российской реактивной артиллерии?

Нужно ли существенное увеличение калибра российской реактивной артиллерии?

В данной публикации мы продолжаем разговор о российских РСЗО и перспективах их развития. Очевидно, что для уверенного противостояния американским HIMARS им требуется увеличение дальности действия и, что еще важнее, точности поражения.

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