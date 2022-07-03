Три ракеты «Точка У» на подлете к Белгороду уничтожили: повреждения домам нанесли обломки ракеты

В сообщении говорится, что обстрелы начались с 3.00 до 3.30 ночи. Преднамеренный удар киевский режим совершил баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».
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