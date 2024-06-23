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  • Валентин Воробьев
    Ну зачем об этом столько писать-трудиться и без всякой пользы?! Саммит никем не уполномоченного Зеленского пустое сот..."Закончить конфли...
  • Владимир Нелюбин
    Писака по амеровской методичке написал....В Японии придумал...
  • саша пупкин
    Чо за бред????В Японии придумал...

Визит Путина во Вьетнам разозлил США: план по изоляции России провалился

Визит Путина во Вьетнам разозлил США: план по изоляции России провалился

Так же, как и днем ранее в Северной Корее, вчера российский президент Владимир Путин во время официального визита во Вьетнам подписал ряд соглашений с вьетнамскими властями об укреплении отношений между Москвой и Ханоем.

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