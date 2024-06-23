Визит Путина во Вьетнам разозлил США: план по изоляции России провалился

Так же, как и днем ранее в Северной Корее, вчера российский президент Владимир Путин во время официального визита во Вьетнам подписал ряд соглашений с вьетнамскими властями об укреплении отношений между Москвой и Ханоем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии