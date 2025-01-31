Роспотребнадзор закрыл три магазина «Светофор» после внеплановой проверки

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку объектов торговли сети «Светофор» в Санкт-Петербурге. В ходе проверки в четырех торговых объектах были выявлены серьезные нарушения санитарных требований, три из которых были временно закрыты.
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