Дело Шальновой: адвокат опровергла информацию о завершении расследования в отношении полицейских

Информация, предоставленная департаментом полиции Мангистауской области о том, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции прекращено в связи с отсутствием состава преступления, не соответствует действительности.
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