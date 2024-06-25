Кэти Перри поразила откровенным нарядом на подиуме Vogue World

39-летняя певица и актриса Кэти Перри продолжает удивлять своими откровенными нарядами. На недавнем мероприятии Vogue World, где она представила свой новый образ, Кэти решила поразить всех самым смелым нарядом за всю свою карьеру.
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