Готовится мир, который зальёт Россию кровью: Главная ловушка оказалась не в войне

Вячеслав Арефкин

А вы не думаете, что сам ВВП этим занимается?! И Минск им придуман и Турецкий договор им придуман и в настоящее время мы топчемся на месте, не идем в Одессу, Харьков, Киев и Львов, а требуем заключить договор с получением 4 областей и Крыма!!! Это же как говорил Великий ЛЕНИН, один шаг вперед и три назад!!! Америкосы, кроме редкоземельных теперь требуют всю украину и все трубопроводы построенные народом СССР, а теперь принадлежит народу РОССИИ, так как мы отдали долги СССР, народ отдал, а не чиновники, которые только воруют!!!