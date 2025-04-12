БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Готовится мир, который зальёт Россию кровью: Главная ловушка оказалась не в войне

Готовится мир, который зальёт Россию кровью: Главная ловушка оказалась не в войне

Андрей Пинчук Сейчас, во время переговоров России и США решается не просто вопрос прекращения огня или размера оставшейся Украины.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
А вы не думаете, что сам ВВП этим занимается?! И Минск им придуман и Турецкий договор им придуман и в настоящее время мы топчемся на месте, не идем в Одессу, Харьков, Киев и Львов, а требуем заключить договор с получением 4 областей и Крыма!!! Это же как говорил Великий ЛЕНИН, один шаг вперед и три назад!!! Америкосы, кроме редкоземельных теперь требуют всю украину и все трубопроводы построенные народом СССР, а теперь принадлежит народу РОССИИ, так как мы отдали долги СССР, народ отдал, а не чиновники, которые только воруют!!!
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