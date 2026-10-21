Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ» Мемориальную доску заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР в 1971–1983 годы Усману Зиганшину открыли сегодня в Казани.
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