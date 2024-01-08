Надоели скучные подоконники и откосы? Более 11 классных советов по оформлению от эксперта

Когда дело доходит до оформления откосов и подоконников, вам открывается целый мир возможностей. Вы можете выбирать материалы, формы и стили, которые подчеркнут уникальность вашего интерьера и придадут ему особый шарм.
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