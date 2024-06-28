На ПМЮФ показали новые учебники по истории для школьников

Для российских школьников разработали новые учебники по истории и обществознанию. Макеты обложек представил министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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