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На ПМЮФ показали новые учебники по истории для школьников

На ПМЮФ показали новые учебники по истории для школьников

Для российских школьников разработали новые учебники по истории и обществознанию. Макеты обложек представил министр просвещения России Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

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Комментарии
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алекс кузь
Если в новых учебниках нет новой хронологии номовского фоменко и ссср , такая политизированная история просто укажет то, куда страну хотят вляпать лет на 50.
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16 час.

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