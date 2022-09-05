Газ в Европе подорожал на 30% из-за ситуации с «Северным потоком»

Цена на газ в Европе выросла на 30% из-за ситуации с «Северным потоком». На фоне остановки газопровода «Северный поток» спотовая цена на голубое топливо в Европе составила почти 2900 долларов за тысячу кубометров, то есть увеличилась на 30%.