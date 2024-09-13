С 1 октября в России начнет действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора

Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора ???(так называют налог, который импортеры и производители должны платить за каждое произведенное или ввезенное в РФ транспортное средство)??? для автомобилей до 2030 года.
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