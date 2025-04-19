Реальный план Запада на 2030-й: Россию дестабилизировать и ослабить, соседей - вооружить

Какой окажется Россия к 2030 году? Расширим ли мы свои территории, появятся ли в нашей стране новые популярные политики и лидеры общественного мнения? Американская организация The Atlantic Council*, признанная нежелательной на территории РФ, опубликовала документ, где рассуждает о будущем России.
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