«Аталанта» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Аталанта Италия – Арсенал Англия Дата проведения 19 сентября, 22:00, «Адзурри д′Италия» превью матча онлайн статистика коэффициенты Календарь Лиги чемпионов Таблица Лиги чемпионов Статистика Лиги чемпионов.
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