Народная пословица гласит, что обжегшийся молоком дует на воду. В российском обществе (да и во власти также) были слишком сильны ожидания быстрого краха украинского режима.
Пост-Украина. У каждого своя
Комментарии
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Кошмар
Никакие общественные дискуссии по Украине не нужны. Здесь Ищенко заботится о своём кармане. И карманах других экспердов, блохеров и прочих околополитиков. Для него это возможность потрепаться, заработав на этом деньги. Чтобы что-то обсуждать нужно знать ВСЕ наши возможности. И не только наши, а и наших противников. А это знает только Совет Безопасности РФ во главе с президентом. Ему и карты в руки. Ну, а у кого язык чешется (или пальцы), может почесать их на МТ. 😀
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14 час.
zn
zygmund nedialkow
Бла. бла, всё просто, уничтожение конкурентов и населения за их же деньги.
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11 час.
brigadier21 Snytsarienko
Теперь как в анекдоте - что получится, то получится. Это будет тяжёлая победа, но ещё более тяжёлыми будут решения ПОСЛЕ победы. Нам придётся мириться с людьми, которые нас искренне ненавидят, презирают и надеются на неминуемую месть за поражения в войне и унижение самосознания. Не знаю - получится ли когда убрать зашоренность с из взгляда на жизнь, но пока, судя по общению в ещё доступных пабликах, сие невозможно.
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2 час.
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