Пост-Украина. У каждого своя

Кошмар Никакие общественные дискуссии по Украине не нужны. Здесь Ищенко заботится о своём кармане. И карманах других экспердов, блохеров и прочих околополитиков. Для него это возможность потрепаться, заработав на этом деньги. Чтобы что-то обсуждать нужно знать ВСЕ наши возможности. И не только наши, а и наших противников. А это знает только Совет Безопасности РФ во главе с президентом. Ему и карты в руки. Ну, а у кого язык чешется (или пальцы), может почесать их на МТ. 😀

zn zygmund nedialkow Бла. бла, всё просто, уничтожение конкурентов и населения за их же деньги.