Диетолог перечислила полезные для здоровья весной и летом напитки

В жару весной и летом может появиться желание утолить жажду газированным или сладким напитком. Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендовала искать полезные альтернативы и пробовать приготовить домашние лимонады, а также объяснила «Известиям» их преимущества.