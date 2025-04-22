Диетолог перечислила полезные для здоровья весной и летом напитки

В жару весной и летом может появиться желание утолить жажду газированным или сладким напитком. Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендовала искать полезные альтернативы и пробовать приготовить домашние лимонады, а также объяснила «Известиям» их преимущества.
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