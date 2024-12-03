Превратить старые вещи в бизнес-идею: РЕН ТВ запускает тележурнал "Купи-продай"

Как хорошо заработать на ненужных вещах, скоро узнают зрители РЕН ТВ. Авторы новой программы "Купи-продай", которую запускает телеканал, подробно разберут секреты успешных объявлений и расскажут, как старые вещи могут стать прибыльной бизнес-идеей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии