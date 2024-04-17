Коров и лошадей предложили раскрашивать для предотвращения ДТП

Во избежание автомобильных аварий с участием коров и лошадей предложено красить животных светоотражающей краской, сообщил на пленарном заседания Общественной палаты края врио начальника управления ГИБДД по региону Олег Саломатов.
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