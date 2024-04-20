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Алонсо и Сайнса вызвали к стюардам после инцидента в спринте

Испанские гонщики «Формулы-1» пообщаются со стюардами после спринта на Гран-при Китая. Пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его соотечественника из «Феррари» Карлоса Сайнса вызвали после инцидента, который случился на заключительных кругах заезда.

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