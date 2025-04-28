Сумка из динозавра: учёные создают кожу тираннозавра для производства вещей

Британская компания анонсировала создание кожи T. Rex, изготовленной из ДНК древнего ящера. Возможно, однажды мы будем носить сумки и куртки из кожи тираннозавра или ездить в автомобилях с сиденьями, изготовленными из того же материала.
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