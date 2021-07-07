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Смехотерапия
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Свежие комментарии
Анна Anmi
объясните дураку - что смешного в розе? И в том кошаке, который стоит перед дверью с разными выражениями морды?
Подборка весёлых ...
Анна Anmi
как-то плохо у меня с юмором ((( не поняла много, особенно того кота под колесом автомобиля...
Подборка весёлых ...
Сергей Сергеев
5
"Все шло по плану, пока в дело не вмешался генеральный штаб" - любимая цитата Вооруженных Сил.
Бравый солдат Шве...
Смехотерапия
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