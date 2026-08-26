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Царьград

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Свадебный дар: Shaman признался, что подарил Мизулиной на бракосочетание

Певец Shaman лаконично ответил на вопрос о презенте для своей избранницы Екатерины Мизулиной.В кулуарах международного музыкального смотра молодых талантов «Новая волна-2026», который проходит в столице Татарстана с 20 по 26 августа, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, поделился деталями личной жизни.

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