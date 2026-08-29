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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» проиграл 3 матча подряд впервые с 2024-го

« Локомотив » проиграл третий матч подряд. Команда Михаила Галактионова сегодня потерпела поражение от «Динамо» (0:1) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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