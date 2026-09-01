Происшествия
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Происшествия

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Офицеры Следственного комитета Российской Федерации, обучающиеся ведомственных академий, кадетских корпусов и профильных классов отметили День знаний

Офицеры Следственного комитета Российской Федерации, обучающиеся ведомственных академий, кадетских корпусов и профильных классов отметили День знаний

День знаний – особенный праздник для Следственного комитета Российской Федерации, в структуре которого действует развитая система ведомственного образования.

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