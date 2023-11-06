Обзор матчей первого дня турнира International Championship 2023

Ронни О’Салливан одержал комфортную победу над Кеном Доэрти, Джадд Трамп нокаутировал Вана Синьчжун, Лука Бресель обыграл Дэниела Уомерсли в квалификационном раунде, а Марк Аллен нанес поражение Оливеру Лайнсу, Барри Хокинс разгромил Тянь Пэнфэя, Дин Джуньху нокаутировал Иана Бернса, Стюарт Бинхэм нанес поражение Мэттью Стивенсу во втором раунде на турнире International Championship 2023, сообщает WST.
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