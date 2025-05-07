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Инфантино надеется на возвращение сборной России на мировую арену футбола

Инфантино надеется на возвращение сборной России на мировую арену футбола

Джанни Инфантино, глава ФИФА, выразил надежду на возвращение российской сборной на чемпионат мира. Это заявление сделано в ходе встречи с Дональдом Трампом.

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