Губернатор Кондратьев потребовал отменить ограничения на АЗС после удара БПЛА по Сочи

Ночью 4 сентября 2026 года украинские беспилотники атаковали Сочи — основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, а обломки дронов спровоцировали пожар на нефтебазе, создав угрозу топливного кризиса в курортный сезон.
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