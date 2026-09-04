Губернатор Кондратьев потребовал отменить ограничения на АЗС после удара БПЛА по Сочи

Ночью 4 сентября 2026 года украинские беспилотники атаковали Сочи — основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, а обломки дронов спровоцировали пожар на нефтебазе, создав угрозу топливного кризиса в курортный сезон.