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Поставщики самодельных бронежилетов получили тюремные сроки

Поставщики самодельных бронежилетов получили тюремные сроки

Приговор виновным в поставке для бойцов СВО бронежилетов, не отвечающих установленным стандартам качества,   вынес Мещанский суд столицы .

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