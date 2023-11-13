Баскетбольный «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА на столичном паркете

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА на столичном паркетеКраснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу и прервал серию «армейцев», состоящую из девяти побед подряд.
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