Политолог Блохин: Осло хотел скрыть визит Зеленского, чтобы не ссориться с США

Власти Норвегии пытались скрыть визит украинского президента Владимира Зеленского в Осло на похороны короля Харальда V потому, что не желают ссориться с США, которые сейчас «не очень благоволят» к киевскому режиму.
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