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На территории барнаульской школы открылась новая спортплощадка

На территории барнаульской школы открылась новая спортплощадка

Ее создали не только для учеников, но и для всех жителей микрорайона В Барнауле на территории школы № 126 открыли новую спортивную площадку, которая будет доступна не только для учеников, но и для всех жителей Ленинского района.

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