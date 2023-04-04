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Сложности мобилизуют: Александр Маршал о современной музыкальной индустрии

Сложности мобилизуют: Александр Маршал о современной музыкальной индустрии

Трудности мобилизуют творчество. Своим мнением поделился музыкант Александр Маршал на гала-концерте, посвященном первому финалу музыкального конкурса «Автора!» На фоне специальной военной операции (СВО) увеличилось количество патриотических песен.

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