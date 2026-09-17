Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.
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Такие данные больше напугают тех кто еще только задумал преступление! так что нужно освещать! Что бы каждый гадёныш знал что карма настигнет везде!
Есть Бог на свете, помог переместится в чан со смолой. Думаю что Аллах не будет возражать