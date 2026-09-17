БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.

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vagas Karlito

Такие данные  больше напугают тех кто еще только задумал преступление! так что нужно освещать! Что бы  каждый гадёныш знал  что  карма настигнет везде!