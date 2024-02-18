В Воронежской области планируют ввести аналог "Пушкинской карты" для многодетных

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в области подготовили предложения в федеральный стратегический документ, посвященный демографии и семейной политике, со сроком действия до 2030 года.
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