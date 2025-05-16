На предприятии в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии по производству парафина в башкирском Салавате произошёл взрыв, передаёт РИА Новости. По предварительным данным, в результате нарушений технологического процесса разгерметизировалось печное оборудование, здание частично разрушено, вспыхнул пожар.
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