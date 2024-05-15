В Государственной думе нашли способ сохранить граффити на домах

Свод правил размещения арт-объектов и муралов планируют закрепить законом В настоящий момент в российском законодательстве отсутствует ответ на вопрос, где можно наносить уличные рисунки, каких они должны быть размеров, что можно изображать на фасадах зданий.
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