IOP Science: под ледником Плутона обнаружены криовулканы с азотом

Астрономы выяснили, что под гигантским ледником на Плутоне скрываются реки из жидкого азота, которые вопреки экстремальному космическому холоду прорываются на поверхность планеты.
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