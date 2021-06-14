Запеканка из кабачков с фаршем в духовке. Сытное блюдо без хлопот

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке. Сытное блюдо без хлопот

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке получаются безумно вкусными и нежными. Запеканка из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты Фарш из свинины и курицы — 600-700 гр.

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